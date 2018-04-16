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У Запоріжжі ліквідовано угруповання "чорних ріелторів"

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 квітня. УНН. Співробітники СБУ викрили у Запоріжжі організоване злочинне угруповання, яке спеціалізувалось на незаконних оборудках з нерухомим майном громадян. Про це повідомляє прес-центр СБУ, передає УНН.

"Правоохоронці встановили, що до складу групи, яку очолювали власниця одного із місцевих агентств нерухомості та раніше судимий мешканець обласного центру, входило сім осіб. Серед зловмисників були приватний нотаріус, державні реєстратори комунальних установ та представники кримінальних кіл", - йдеться у повідомленні.

Для переоформлення нерухомості на підставних осіб шахраї використовували підроблені паспорти та довіреності, дані з яких вносили у систему Державного реєстру речових прав на майно. Для "вирішення проблемних питань" зловмисники залучали представників різних держустанов та кримінальників, які надавали правову та силову підтримку угрупованню.

Оперативники спецслужби задокументували понад десять фактів незаконного відчуження "ріелторами" об’єктів нерухомості в регіоні. Співробітники СБУ затримали двох організаторів протиправної схеми у центрі міста. Під час проведення обшуків у фігурантів справи правоохоронці вилучили підроблені печатки державних установ, ключі від квартир та фальшиві документи громадян України.

Затриманим оголошено про підозру в скоєнні злочину та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. У рамках відкритого кримінального провадження за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України тривають слідчо-оперативні дії, зокрема для притягнення до відповідальності посадовців, причетних до незаконних дій. Операція із викриття зловмисників проводилась під процесуальним керівництвом прокуратури.

Як повідомляв УНН, керівника апарату районного суду м. Києва та колишнього прокурора затримано за підозрою у незаконному відчуженню майже 80 об’єктів державної та комунальної власності.

Українські Національні Новини

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