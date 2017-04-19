В Запорожье горела голубятня

“Спасатели, прибывшие на место происшествия, установили, что на частном дворе горит деревянная надстройка одноэтажного жилого дома (помещения голубятника) общей площадью 30 кв.м”, — говорится в сообщении.

За полчаса пожар был ликвидирован. Пожарные провели разбор и пролив конструкций во избежание повторного возгорания.

Также в ГСЧС корреспонденту УНН рассказали, что птицы не пострадали.

К тушению были привлечены 15 спасателей и 3 единицы техники.

Причина возникновения пожара устанавливается.

Напомним, 18 апреля в Хмельницком районе 33-летний мужчина ночью поджег сено на чердаке дома, где находилась его бывшая жена и двое малолетних детей.