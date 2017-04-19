В Запорожье горела голубятня

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 36314 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 101068 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 153743 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 115330 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 115873 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112177 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104033 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106991 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103499 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 152917 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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В Запорожье горела голубятня

В Запорожье горела голубятня

Киев  •  УНН

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ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 19 апреля. УНН. Сегодня около 10:00 на улице Теплой в Запорожье горела деревянное здание голубятни. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ ГСЧС в Запорожской области, передает УНН.

“Спасатели, прибывшие на место происшествия, установили, что на частном дворе горит деревянная надстройка одноэтажного жилого дома (помещения голубятника) общей площадью 30 кв.м”, — говорится в сообщении.

За полчаса пожар был ликвидирован. Пожарные провели разбор и пролив конструкций во избежание повторного возгорания.

Также в ГСЧС корреспонденту УНН рассказали, что птицы не пострадали.

К тушению были привлечены 15 спасателей и 3 единицы техники.

Причина возникновения пожара устанавливается.

Напомним, 18 апреля в Хмельницком районе 33-летний мужчина ночью поджег сено на чердаке дома, где находилась его бывшая жена и двое малолетних детей.

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