В Запорожье горела голубятня
Киев • УНН
ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 19 апреля. УНН. Сегодня около 10:00 на улице Теплой в Запорожье горела деревянное здание голубятни. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ ГСЧС в Запорожской области, передает УНН.
“Спасатели, прибывшие на место происшествия, установили, что на частном дворе горит деревянная надстройка одноэтажного жилого дома (помещения голубятника) общей площадью 30 кв.м”, — говорится в сообщении.
За полчаса пожар был ликвидирован. Пожарные провели разбор и пролив конструкций во избежание повторного возгорания.
Также в ГСЧС корреспонденту УНН рассказали, что птицы не пострадали.
К тушению были привлечены 15 спасателей и 3 единицы техники.
Причина возникновения пожара устанавливается.
Напомним, 18 апреля в Хмельницком районе 33-летний мужчина ночью поджег сено на чердаке дома, где находилась его бывшая жена и двое малолетних детей.