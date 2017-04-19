У Запоріжжі горів голуб'ятник

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ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 19 квітня. УНН. Сьогодні близько 10:00 по вулиці Теплій у Запоріжжі горіла дерев’яна будівля голубятні. Про це повідомили у відділі комунікації ГУ ДСНС у Запорізькій області, передає УНН.

“Рятувальники, котрі прибули на місце події, встановили, що на приватному подвір’ї горить дерев’яна надбудова одноповерхового житлового будинку (приміщення голуб’ятника) загальною площею 30 кв.м”, — йдеться у повідомленні.

За півгодини пожежа була ліквідована. Пожежники провели розбір та пролив конструкцій, задля уникнення повторного загоряння.

Також у ДСНС кореспонденту УНН розповіли, що птахи не постраждали.

До гасіння були залучені 15 рятувальників та 3 одиниці техніки.

Причина виникнення пожежі наразі встановлюється.

Нагадаємо, 18 квітня у Хмельницькому районі 33-річний чоловік вночі підпалив сіно на горищі будинку, де перебувала його колишня дружина і двоє малолітніх дітей.

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