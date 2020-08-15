В Запорожье горело кафе
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. На бульваре Шевченко в Запорожье сегодня утром горело кафе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области.
"15 августа в 4:15 к спасателям поступило сообщение о пожаре в кафе на бульваре Шевченко Вознесеновского района города. Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что на кухне горят фритюрница, крыша и подвесной потолок на баре. Площадь пожара составила 15 кв. м", - говорится в сообщении.
Так, в 4:30 бойцы ГСЧС локализовали возгорание, а в 4:37 - полностью ликвидировали и провели разбор и проливку конструкций для предотвращения повторного возгорания.
Жертв и пострадавших нет.
"Вероятно, причиной пожара стало нарушение правил эксплуатации электроприборов. По факту происшествия соответствующими органами ведется расследование", - сообщили в ГСЧС.
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