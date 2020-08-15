У Запоріжжі горіло кафе
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. На бульварі Шевченка у Запоріжжі сьогодні вранці горіло кафе. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС України у Запорізькій області.
“15 серпня о 4:15 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в кафе на бульварі Шевченка Вознесенівського району міста. Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що на кухні горять фритюрниця, дах та підвісна стеля на барі. Площа пожежі становила 15 кв. м”, — йдеться у повідомленні.
Так, о 4:30 бійці ДСНС локалізували загоряння, а о 4:37 — повністю ліквідували та провели розбір і проливку конструкцій для запобігання повторному займанню.
Жертв та постраждалих немає.
“Ймовірно, причиною пожежі стало порушення правил експлуатації електроприладів. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування”, — повідомили у ДСНС.
Раніше УНН писав, що у Дарницькому районі столиці горіло сміттєзвалище.