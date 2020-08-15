У Запоріжжі горіло кафе

“15 серпня о 4:15 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в кафе на бульварі Шевченка Вознесенівського району міста. Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що на кухні горять фритюрниця, дах та підвісна стеля на барі. Площа пожежі становила 15 кв. м”, — йдеться у повідомленні.

Так, о 4:30 бійці ДСНС локалізували загоряння, а о 4:37 — повністю ліквідували та провели розбір і проливку конструкцій для запобігання повторному займанню.

Жертв та постраждалих немає.

“Ймовірно, причиною пожежі стало порушення правил експлуатації електроприладів. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування”, — повідомили у ДСНС.

Раніше УНН писав, що у Дарницькому районі столиці горіло сміттєзвалище.



