У Дарницькому районі столиці горіло сміттєзвалище

"13 серпня о 06:15 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу на вул. Колекторна, що у Дарницькому районі столиці", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що горіло сміття на площі 300 кв. м.

"Об 11:45 пожежу на площі було локалізовано, а о 13:56 – ліквідовано. Основна складність гасіння пожежі полягала в тому, що подекуди глибина залягання сміття становила близько 4 метрів. Вогонь вдалось загасити швидко, а осередки тління, які були знизу, доводилося ретельно заливати водою. Також, швидкій ліквідації пожежі перешкоджала відсутність на цій території водопостачання", – повідомили в ДСНС.

Нагадаємо, на Вінниччині на території тваринницького комплексу виявили незаконне сміттєзвалище. Сміття на основі підроблених документів переправляли із Львівської області, наразі триває розслідування.