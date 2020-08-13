В Дарницком районе столицы горела мусорная свалка
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. В Дарницком районе столицы горел свалку, погибших и травмированных нет. Об этом сообщает пресс служба ДСНС Украины в Киеве, передает УНН.
"13 августа в 06:15 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о пожаре на ул. Коллекторная, что в Дарницком районе столицы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что горел мусор на площади 300 кв. м.
"В 11:45 пожар на площади был локализован, а в 13:56 - ликвидирован. Основная сложность тушения пожара заключалась в том, что иногда глубина залегания мусора составляла около 4 метров. Огонь удалось потушить быстро, а очаги тления, которые были снизу, приходилось тщательно заливать водой. Также, быстрой ликвидации пожара препятствовало отсутствие на этой территории водоснабжения", - сообщили в ГСЧС.
Напомним, в Винницкой области на территории животноводческого комплекса обнаружили незаконную свалку. Мусор на основе поддельных документов переправляли из Львовской области, сейчас идет расследование.