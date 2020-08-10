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На Вінниччині на території тваринного комплексу виявили незаконний полігон "львівського" сміття

На Вінниччині на території тваринного комплексу виявили незаконний полігон "львівського" сміття

Київ • УНН

 • 12569 перегляди

КИЇВ. 10 серпня. УНН. На Вінниччині на території тваринницького комплексу виявили незаконне сміттєзвалище. Сміття на основі підроблених документів переправляли із Львівської області, наразі триває розслідування. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури Вінницької області.

"Прокуратурою Вінницької області спільно зі слідчим управління ГУНП у Вінницькій області викрито факт забруднення земель сільськогосподарського призначення у Жмеринському районі (ст. 239 ККУ)", - йдеться у повідомленні.

Встановлено, що впродовж декількох тижнів здійснювався несанкціонований викид сміття на території земельної ділянки. В ході огляду на території тваринницького комплексу виявлено стихійне сміттєзвалище. На ньому знаходилось 5 великогабаритних вантажних автомобілі, 4 з яких заповнені побутовими відходами, та грейдер, яким здійснювалось засипання сміття ґрунтом, з метою приховування протиправних дій.

"Сміття транспортувалось з Львівської області на підставі товаро-транспортних накладних, які мають ознаки підробки, та відвантажувались одним із суб'єктів господарювання. Досудове розслідування триває", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Верховна Рада України на позачерговій сесії ухвалила за основу законопроект про управління відходами.

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