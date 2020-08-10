В Винницкой области на территории животного комплекса обнаружили незаконный полигон "львовского" мусора
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. В Винницкой области на территории животноводческого комплекса выявили незаконную свалку. Мусор на основе поддельных документов переправляли из Львовской области, сейчас идет расследование. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Винницкой области.
"Прокуратурой Винницкой области совместно со следственным управлением ГУНП в Винницкой области разоблачен факт загрязнения земель сельскохозяйственного назначения в Жмеринском районе (ст. 239 УК)", - говорится в сообщении.
Установлено, что в течение нескольких недель осуществлялся несанкционированный выброс мусора на территории земельного участка. В ходе осмотра на территории животноводческого комплекса выявлена стихийная свалка. На ней находилось 5 крупногабаритных грузовых автомобиля, 4 из которых заполнены бытовыми отходами, и грейдер, которым осуществлялось засыпание мусора грунтом, с целью сокрытия противоправных действий.
"Мусор транспортировалось из Львовской области на основании товарно-транспортных накладных, которые имеют признаки подделки, и отгружались одним из субъектов хозяйствования. Досудебное расследование продолжается", - говорится в сообщении.
Напомним, Верховная Рада Украины на внеочередной сессии приняла за основу законопроект об управлении отходами.