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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 76157 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 100735 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 106335 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 126212 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100955 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101822 просмотра

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4 марта, 08:59 • 103823 просмотра

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В Винницкой области на территории животного комплекса обнаружили незаконный полигон "львовского" мусора

В Винницкой области на территории животного комплекса обнаружили незаконный полигон "львовского" мусора

Киев  •  УНН

 • 12566 просмотра

КИЕВ. 10 августа. УНН. В Винницкой области на территории животноводческого комплекса выявили незаконную свалку. Мусор на основе поддельных документов переправляли из Львовской области, сейчас идет расследование. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Винницкой области.

"Прокуратурой Винницкой области совместно со следственным управлением ГУНП в Винницкой области разоблачен факт загрязнения земель сельскохозяйственного назначения в Жмеринском районе (ст. 239 УК)", - говорится в сообщении.

Установлено, что в течение нескольких недель осуществлялся несанкционированный выброс мусора на территории земельного участка. В ходе осмотра на территории животноводческого комплекса выявлена стихийная свалка. На ней находилось 5 крупногабаритных грузовых автомобиля, 4 из которых заполнены бытовыми отходами, и грейдер, которым осуществлялось засыпание мусора грунтом, с целью сокрытия противоправных действий.

"Мусор транспортировалось из Львовской области на основании товарно-транспортных накладных, которые имеют признаки подделки, и отгружались одним из субъектов хозяйствования. Досудебное расследование продолжается", - говорится в сообщении.

Напомним, Верховная Рада Украины на внеочередной сессии приняла за основу законопроект об управлении отходами.

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