Нардепи ухвалили за основу законопроект про управління відходами
Київ • УНН
КИЇВ. 21 липня. УНН. Верховна Рада України на позачерговій сесії ухвалила за основу законопроект про управління відходами. Відповідне рішення підтримали 264 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.
Як зазначається у пояснювальній записці до законопроекту №2207-1-д, ним впроваджуються в національне законодавство основоположні принципи та положення європейського законодавства у сфері управління відходами, зокрема, вводиться система довгострокового планування управління відходами на національному, регіональному та місцевому рівнях.
Законопроектом передбачається впровадження інформаційної системи управління відходами, яка надасть змогу спростити систему обліку та звітності, подання декларацій та здійснення дозвільних процедур у сфері управління відходами. Також пропонується посилити контроль за збиранням та обробленням небезпечних відходів шляхом посилення вимог до ліцензування такої діяльності.
За забруднення та засмічення сільськогосподарських та інших земель хімічними речовинами передбачається штраф для громадян від 100 до 400 неоподатковуваних мінімумів доходів, а для суб’єктів підприємницької діяльності від 250 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Такі самі штрафи передбачаються і за порушення вимог під час збирання, перевезення і оброблення відходів.
Окрім того, законопроект встановлює порядок збирання, вивезення та оброблення муніципальних відходів, забезпечує впровадження їх роздільного збирання, передбачає вимоги до якісного надання послуги з управління відходами та нарахування плати за таку послугу.
Нагадаємо, за інформацією міжнародних аудиторів, в Україні, Республіці Молдова та Республіці Сербія відсутнє ефективне управління відходами, внаслідок чого більшість відходів відправляється на сміттєзвалища та полігони замість переробки.