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В Запорожье блокировали хищения комплектующих к железнодорожному транспорту

Киев • УНН

 • 8065 просмотра

КИЕВ. 27 января. УНН. Правоохранители разоблачили деятельность преступной группы, которая подозревается в хищении имущества одного из государственных предприятий Запорожья. Об этом УНН сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

В Запорожье блокировали хищения комплектующих к железнодорожному транспорту

По данным спецслужбы, чиновники по предварительной договоренности с коммерческой структурой организовали незаконный демонтаж и вывоз оборудования госпредприятия. Во время проведения сделки на это имущество следователями СБУ, в пределах ранее открытого уголовного производства, уже был наложен арест.

Коммерсанты обеспечили вывоз части оборудования, в частности, комплектующих к подвижному железнодорожного транспорта, находящегося на балансе предприятия. Затем похищенное у государства имущество злоумышленники планировали реализовывать через подконтрольную коммерческую структуру. Из-за действий злоумышленников госпредприятию нанесен ущерб в особо крупных размерах. Сумму реальных потерь бюджета установят профильные специалисты после проведения ряда соответствующих экспертиз.

Правоохранители задержали четырех членов группы во время попытки вывезти с предприятия шестнадцать вагонных колесных пар и четыре вагонных автосцепных устройства на общую сумму почти два с половиной миллиона гривен.

В ходе обысков на территории завода и в помещениях фигурантов дела правоохранители изъяли документацию, компьютерную технику, черновые записи, которые будут использованы в качестве доказательной базы в уголовном производстве. В рамках уголовного производства, открытого по ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины были установлены обстоятельства мошеннических действий группы лиц, квалифицированы по ст. 190 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о задержании подозреваемых в порядке ст. 208 УПК Украины и объявления о подозрении в совершении указанных преступлений.

Продолжаются следственно-оперативные действия для установления и привлечения к ответственности всех лиц, в том числе должностных лиц госпредприятия, причастных к указанному преступлению.

Напомним, во Львовской области правоохранители блокировали механизм хищения товаров военного назначения из воинских частей региона и предприятий оборонно-промышленного комплекса.

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