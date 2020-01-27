У Запоріжжі блокували розкрадання комплектуючих до залізничного транспорту

За даними спецслужби, посадовці за попередньою домовленістю з комерційної структурою організували незаконний демонтаж і вивіз устаткування та обладнання держпідприємства. Під час проведення оборудки на це майно слідчими СБУ, у межах раніше відкритого кримінального провадження, вже було накладено арешт.

Комерсанти забезпечили вивезення частини обладнання, зокрема, комплектуючих до рухомого залізничного транспорту, яке перебуває на балансі підприємства. Потім викрадене у держави майно зловмисники планували реалізовувати через підконтрольну комерційну структуру. Через дії зловмисників держпідприємству завдано збитки в особливо великих розмірах. Суму реальних втрат бюджету встановлять профільні фахівці після проведення низки відповідних експертиз.

Правоохоронці затримали чотирьох членів групи під час спроби вивезти з підприємства шістнадцять вагонних колісних пар та чотири вагонних автозчепних пристрої на загальну суму майже два з половиною мільйони гривень.

У ході обшуків на території заводу та у помешканнях фігурантів справи правоохоронці вилучили документацію, комп’ютерну техніку, чорнові записи, які будуть використані як доказова база у кримінальному провадженні. У межах кримінального провадження, відкритого за ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України були встановлені обставини шахрайських дій групи осіб, які кваліфіковано за ст. 190 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо затримання підозрюваних у порядку ст. 208 КПК України та оголошення про підозру у вчиненні вказаних злочинів.

Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення та притягнення до відповідальності всіх осіб, зокрема посадовців держпідприємства, причетних до вказаного злочину.

Нагадаємо, у Львівський області правоохоронці блокували механізм розкрадання товарів військового призначення з військових частин регіону та підприємств оборонно-промислового комплексу.