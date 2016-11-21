В Запорожье возле памятника Героям Революции достоинства возложили цветы

На площади возле облгосадминистрации собралось около сотни неравнодушных горожан. Перед ними выступили представители власти и духовенства. Все желающие почтили погибших на Майдане героев возложением цветов.

Вечером на площади Героев также пройдет митинг-чествование героев.

Напомним, в Ужгороде на площади Народной возле памятника Тарасу Шевченко состоялось общественное вече , посвященное третьей годовщине начала революции достоинства.