В Запорожье возле памятника Героям Революции достоинства возложили цветы
Киев • УНН
ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 21 ноября. УНН. Сегодня в полдень в Запорожье отметили третью годовщину Революции Достоинства возложением цветов у памятного знака Героям, передает корреспондент УНН.
На площади возле облгосадминистрации собралось около сотни неравнодушных горожан. Перед ними выступили представители власти и духовенства. Все желающие почтили погибших на Майдане героев возложением цветов.
Вечером на площади Героев также пройдет митинг-чествование героев.
Напомним, в Ужгороде на площади Народной возле памятника Тарасу Шевченко состоялось общественное вече , посвященное третьей годовщине начала революции достоинства.