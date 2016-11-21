У Запоріжжі до пам’ятника Героям Революції гідності поклали квіти

На площі біля облдержадміністрації зібралось близько сотні небайдужих городян. Перед ними виступили представники влади та духовенства. Всі охочі вшанували загиблих на Майдані героїв покладанням квітів.

Увечері на площі Героїв також пройде мітинг-вшанування героїв.

Нагадаємо, в Ужгороді на площі Народній біля пам’ятника Тарасу Шевченку відбулося громадське віче, присвячене третій річниці початку Революції гідності.