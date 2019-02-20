В "заминировании" общежития во Львове разоблачили 19-летнего юношу
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. В предоставлении ложного сообщения о заминировании общежития во Львове разоблачили 19-летнего юношу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП во Львовской области.
"Работники полиции установили личность анонима, который звонил на "102". Им оказался ранее судимый 19-летний львовянин, который живет в этом общежитии. Вещественные доказательства изъяты... По словам мужчины, он хотел таким образом "пошутить", - говорится в сообщении.
По факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.259 УК Украины - заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности. Статья предусматривает наказание - лишение свободы на срок от двух до шести лет лишения свободы. Проводится досудебное расследование.
Напомним, ночью 10 февраля, около 01:00, в полицию поступило сообщение от анонима о заминировании общежития во Львове. Из здания эвакуировали 56 человек. В ходе обследования здания и прилегающей территории взрывоопасных предметов правоохранители не нашли.