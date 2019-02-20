У "замінуванні" гуртожитку у Львові викрили 19-річного юнака

"Працівники поліції встановили особу аноніма, який телефонував на "102". Ним виявився раніше судимий 19-річний львів’янин, який мешкає у цьому гуртожитку. Речові докази вилучено... За словами чоловіка, він хотів у такий спосіб "пожартувати", - йдеться в повідомленні.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.259 КК України - завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності. Стаття передбачає покарання - позбавлення волі на строк від двох до шести років позбавлення волі. Проводиться досудове розслідування.

Нагадаємо, вночі 10 лютого, близько 01:00, до поліції надійшло повідомлення від аноніма про замінування гуртожитку у Львові. З будівлі евакуювали 56 людей. У ході обстеження будівлі та прилеглої території вибухонебезпечних предметів правоохоронці не знайшли.