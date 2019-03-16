В заброшенном доме на западе Украины нашли арсенал оружия с РПГ
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. В Ровенской области в заброшенном доме правоохранители обнаружили арсенал боеприпасов и гранатомет РПГ-26. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУ НП в области.
"По оперативной информации сотрудников управления СБУ в Ровенской области, в заброшенном доме села Гильча Первая Здолбуновского района было обнаружено взрывные предметы... В здании хранились 60 патронов калибра 7,62 мм, 14 корпусов гранат Ф-1, один корпус гранаты РГД-5 и гранатомет РПГ-26", - указали в полиции.
Все боеприпасы, как отмечается, были в полиэтиленовых пакетах и закопаны в песок.
По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.
В рамках уголовного производства следователи все изъятое будут направлять на экспертизу.
Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, в том числе происхождение боеприпасов и владельца дома.
Напомним, в Тернополе уборщица нашла сумку с патронами.