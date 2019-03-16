У закинутому будинку на заході України знайшли арсенал зброї з РПГ
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. На Рівненщині у закинутому будинку правоохоронці виявили арсенал боєприпасів та гранатомет РПГ-26. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ГУ НП в області.
"За оперативною інформацією працівників управління СБУ у Рівненській області, у закинутому будинку села Гільча Перша Здолбунівського району було виявлено вибухові предмети... У будівлі зберігалися 60 патронів калібру 7,62 мм, 14 корпусів гранат Ф-1, один корпус гранати РГД-5 та гранатомет РПГ-26", - вказали у поліції.
Усі боєприпаси, як зазначається, були у поліетиленових пакетах та закопані у пісок.
За цим фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.
У межах кримінального провадження слідчі усе вилучене скеровуватимуть на експертизу.
Поліцейські встановлюють усі обставини події, зокрема походження боєприпасів та власника будинку.
Нагадаємо, у Тернополі прибиральниця знайшла сумку з патронами.