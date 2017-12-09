В Загребе кремировали тело хорватского генерала, который покончил с собой в Гааге
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. Хорватский генерал Слободан Праляк, который умер после того как выпил яд на заседании суда в Гааге, был кремирован. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Associated Press.
Государственное телевидение Хорватии сообщило, что частная прощальная церемония с Праляком, который был осужден за военные преступления в Боснии в 20 лет лишения свободы, состоялась еще в четверг.
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Церемония состоялась на территории центрального некрополя Мирогой (там похоронены выдающиеся деятели хорватского народа - ред.) В присутствии семьи и нескольких самых близких друзей - "тех, кого он отметил в прощальном письме".
Как известно, многие в Хорватии считает Праляка героем, несмотря на осуждение за военные преступления.