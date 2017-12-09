У Загребі кремували тіло хорватського генерала, який наклав на себе руки в Гаазі
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Хорватський генерал Слободан Праляк, який помер після того як випив отруту на засіданні суду в Гаазі, був кремований. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Associated Press.
Державне телебачення Хорватії повідомило, що приватна прощальна церемонія з Праляком, який був засуджений за військові злочини у Боснії на 20 років позбавлення волі, відбулася ще у четвер.
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Церемонія відбулася на території центрального некрополю Мірогой (там поховані визначні діячі хорватського народу - ред.) в присутності родини та кількох найближчих друзів - "тих, кого він зазначив у прощальному листі".
Як відомо, багато хто в Хорватії вважає Праляка героєм, попри засудження за військові злочини.