У Загребі кремували тіло хорватського генерала, який наклав на себе руки в Гаазі

Державне телебачення Хорватії повідомило, що приватна прощальна церемонія з Праляком, який був засуджений за військові злочини у Боснії на 20 років позбавлення волі, відбулася ще у четвер.

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Церемонія відбулася на території центрального некрополю Мірогой (там поховані визначні діячі хорватського народу - ред.) в присутності родини та кількох найближчих друзів - "тих, кого він зазначив у прощальному листі".

Як відомо, багато хто в Хорватії вважає Праляка героєм, попри засудження за військові злочини.