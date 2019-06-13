У застройщика рассказали, что именно влияет на стоимость жилья

"На первичном рынке жилья ценам снижаться особенно уже и некуда. Ведь по итогам прошлого года себестоимость строительства выросла на 30%. А с начала этого года - почти на 15% подорожали строительно-монтажные работы. Растет также стоимость строительных материалов. Существенно выросла и зарплата строителям. Если ее не держать на соответствующем уровне, работать будет некому, остальные строители также поедут строить в Европу ", - пояснили в пресс-службе "Киевгорстроя".

Также на повышение себестоимости квадратного метра жилья влияют стоимость земли, прокладка и подключение к сетям, проектные и сопутствующие им работы.

"Кроме факторов, влияющих на рост себестоимости строительства, на повышении цен на первичном рынке жилья сказывается традиционное августовско-сентябрьское увеличение спроса и, соответственно, цен на жилье. В июне же и июле цены обещают быть стабильными, если не произойдет резкого скачка курса доллара или любых других форс-мажорных обстоятельств", - спрогнозировали в компании.

Кроме того, постоянно растущий спрос провоцирует рост рыночных цен на столичном рынке жилья. В компании приводят данные, по разным оценкам, до момента введения столичного объекта строительства в эксплуатацию, как правило, распроданы до 90% квартир.

"Хотя, конечно же, многое зависит от застройщика, от расположения жилого комплекса и его характеристик. Но для большинства киевских новостроек - это абсолютно нормальный показатель", - пояснили в пресс-службе.

Поскольку других вариантов, куда можно надежно вложить деньги в Украине, практически нет - столичный рынок жилья и является той самой эффективной и чуть ли не единственной возможностью граждан.