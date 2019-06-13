У застройщика рассказали, что именно влияет на стоимость жилья

$41.340.00
45.850.00
ukru
Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов
6 апреля, 08:48 • 77091 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 170483 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 139474 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 202855 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 249291 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 211873 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 245181 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 207994 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 485936 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 241164 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

3.7м/с
84%
Популярные новости

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 30476 просмотра

Китай готовится к полноценной торговой войне с США после введения пошлин Трампом - WSJ

6 апреля, 13:28 • 17993 просмотра

Зеленский: угроза с Черного моря – еще одна причина для усиления обороны Украины

6 апреля, 13:47 • 22310 просмотра

"За детей": пограничники «Шквала» мстят россиянам за трагедию в Кривом Роге

6 апреля, 13:59 • 24549 просмотра

Убийство гуманитарных работников в Газе: видео опровергает версию ЦАХАЛ

6 апреля, 14:24 • 20187 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 262558 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 239241 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 324716 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 485936 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 577798 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Бриджит А. Бринк

Эммануэль Макрон

Владимир Зеленский

Юрий Игнат

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Кривой Рог

Китай

Реклама
УНН Lite

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 30486 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 202855 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 78577 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 75195 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 80747 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

У застройщика рассказали, что именно влияет на стоимость жилья

Киев • УНН

 • 7554 просмотра

КИЕВ. 13 июня. УНН. На стоимость квадратного метра жилья в новостройках влияет целый ряд факторов. Больше о них рассказали в пресс-службе Холдинговой компании "Киевгорстрой", сообщает УНН.

У застройщика рассказали, что именно влияет на стоимость жилья

"На первичном рынке жилья ценам снижаться особенно уже и некуда. Ведь по итогам прошлого года себестоимость строительства выросла на 30%. А с начала этого года - почти на 15% подорожали строительно-монтажные работы. Растет также стоимость строительных материалов. Существенно выросла и зарплата строителям. Если ее не держать на соответствующем уровне, работать будет некому, остальные строители также поедут строить в Европу ", - пояснили в пресс-службе "Киевгорстроя".

Также на повышение себестоимости квадратного метра жилья влияют стоимость земли, прокладка и подключение к сетям, проектные и сопутствующие им работы.

"Кроме факторов, влияющих на рост себестоимости строительства, на повышении цен на первичном рынке жилья сказывается традиционное августовско-сентябрьское увеличение спроса и, соответственно, цен на жилье. В июне же и июле цены обещают быть стабильными, если не произойдет резкого скачка курса доллара или любых других форс-мажорных обстоятельств", - спрогнозировали в компании.

Кроме того, постоянно растущий спрос провоцирует рост рыночных цен на столичном рынке жилья. В компании приводят данные, по разным оценкам, до момента введения столичного объекта строительства в эксплуатацию, как правило, распроданы до 90% квартир.

"Хотя, конечно же, многое зависит от застройщика, от расположения жилого комплекса и его характеристик. Но для большинства киевских новостроек - это абсолютно нормальный показатель", - пояснили в пресс-службе.

Поскольку других вариантов, куда можно надежно вложить деньги в Украине, практически нет - столичный рынок жилья и является той самой эффективной и чуть ли не единственной возможностью граждан.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономика
Brent
$66.30
Bitcoin
$79,642.70
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,629.08