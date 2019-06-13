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У забудовника розповіли, що саме впливає на вартість житла

Київ • УНН

 • 7554 перегляди

КИЇВ. 13 червня. УНН. На вартість квадратного метра житла у новобудовах впливає ціла низка факторів. Про її складові розповіли у прес-службі Холдингової компанії “Київміськбуд”, повідомляє УНН.

У забудовника розповіли, що саме впливає на вартість житла

“На первинному ринку житла цінам знижуватися особливо вже й нікуди. Адже за підсумками минулого року собівартість будівництва зросла на 30%. А з початку цього року — майже на 15% подорожчали будівельно-монтажні роботи. Зростає також вартість будівельних матеріалів. Істотно зросла і зарплата будівельникам. Якщо її не тримати на відповідному рівні, працювати буде нікому, решта будівельників також поїде будувати в Європу”, — пояснили у прес-службі “Київміськбуд”.

Також на підвищення собівартості квадратного метра житла впливають вартість землі, прокладка і підключення до мереж, проектні та супутні їм роботи.

“Крім факторів, що впливають на зростання собівартості будівництва, на підвищенні цін на первинному ринку житла позначається традиційне серпнево-вересневе збільшення попиту і, відповідно, цін на житло. У червні ж і липні ціни обіцяють бути стабільними, якщо не станеться різкого стрибка курсу долара або будь-яких інших форс-мажорних подій”, — спрогнозували у компанії.

Крім того, постійно зростаючий попит провокує зростання ринкових цін на столичному ринку житла. У компанії наводять дані, що за різними оцінками, до моменту введення столичного об’єкта будівництва в експлуатацію, як правило, розпродано до 90% квартир.

“Хоча, звичайно ж, багато що залежить від забудовника, від розташування житлового комплексу та його характеристик. Але для більшості київських новобудов — це абсолютно нормальний показник”, — пояснили у прес-службі.

Оскільки інших варіантів, куди можна надійно вкласти гроші в Україні, практично немає — столичний ринок житла і є тією найбільш ефективною і мало не єдиною можливістю громадян.

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