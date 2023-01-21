В Европе бушуют снегопады: в Германии спровоцировали аварии, в Польше - отключения света

Детали

По данным dpa, немецкая полиция сообщила, что гололедица и снегопады в некоторых районах южной Германии привели к многочисленным дорожно-транспортным происшествиям в течение ночи. Согласно сообщениям полиции рано утром в субботу, грузовики "скользили" по обледенелым дорогам, заблокировав некоторые из них, а также, что автомобили ломались, но было лишь несколько случаев, когда люди получили травмы.

В Баварии в пятницу вечером на дороге, ведущей в Мюнхен, произошло девять аварий, в результате которых шестеро получили легкие травмы.

Полиция Верхней и Нижней Баварии и Швабии сообщила о почти 100 несчастных случаях, связанных с погодой, начиная с вечера пятницы.

Дорожно-транспортные происшествия также произошли в некоторых частях земель Гессен, Рейнланд-Пфальц и Саар. Полиция в Вормсе насчитала девять аварий из-за снега.

В южном Гессене четыре человека получили легкие травмы. Полиция в Дармштадте сообщила о 20 авариях, в основном вызванных скольжением транспортных средств на ледяных дорогах.

Со дня пятницы в Сааре произошло более 90 аварий, в которых восемь человек получили легкие травмы.

Вот вам немного волшебной зимней Германии (не забудьте заценить другие видео в треде)

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Между тем, по данным Polskie Radio, в Польше более 280 тысяч домохозяйств остались без электроснабжения из-за снегопада. После недавнего сильного снегопада больше всего поврежденных линий электропередач в Малопольском и Подкарпатском воеводствах.

Только в Малопольше более ста тысяч потребителей не имеют доступа к электроснабжению, сообщила пресс-секретарь компании Tauron Dystrybucja Ева Гронь.

«Снег, выпавший за ночь и за вчерашний вечер, вызвал повреждения линий электропередачи. Мокрый снег оставался на деревьях, в результате этого ломались ветки, которые в свою очередь повредили столбы и линии электропередач», - отметила она.

Во многих местах ремонтные бригады испытывают трудности с доступом к месту аварий из-за сложных дорожных условий. Самая сложная ситуация в окрестностях Тарнова, Бохни и Нового Сонча.

На Подкарпатье обесточены более 113 тысяч потребителей. Не работают более 2840 трансформаторных подстанций, повреждено 115 линий электропередач среднего напряжения.

Дополнение

На запад Украины обрушилась непогода, МВД и ГСЧС сообщают о подтоплении на Закарпатье и Волыни, во Львовской области местные власти говорят о снегопаде, оставившем без света десятки городов и сел.