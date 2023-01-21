У Європі вирують снігопади: у Німеччині спровокували аварії, у Польщі - відключення світла

Деталі

За даними dpa, німецька поліція повідомила, що ожеледиця та снігопади в деяких районах південної Німеччини призвели до численних дорожньо-транспортних пригод протягом ночі. Згідно з повідомленнями поліції рано вранці в суботу, вантажівки "ковзали" по зледенілих дорогах, заблокувавши деякі з них, а також, що автомобілі ламалися, але було лише кілька випадків, коли люди отримали травми.

У Баварії в п'ятницю ввечері на дорозі, що веде до Мюнхена, сталося дев'ять аварій, в результаті яких шестеро отримали легкі травми.

Поліція Верхньої та Нижньої Баварії та Швабії повідомила про майже 100 нещасних випадків, пов’язаних із погодою, починаючи з вечора п’ятниці.

Дорожньо-транспортні пригоди також сталися в деяких частинах земель Гессен, Рейнланд-Пфальц і Саар. Поліція у Вормсі нарахувала дев'ять аварій через сніг.

У південному Гессені четверо людей отримали легкі травми. Поліція в Дармштадті повідомила про 20 аварій, в основному спричинених ковзанням транспортних засобів на крижаних дорогах.

З дня п’ятниці в Саарі сталося понад 90 аварій, у яких вісім людей отримали легкі травми.

Ось вам трохи чарівної зимової Німеччини. (Не забудьте зацінити інші відео у треді)

Щоб ні в кого не виникало сумнівів: #Німеччина -- це чарівно, а те, як вчинив #Шольц -- ні. #FreeTheLeopards #germany #train #winter #snow #snowfall #db #потяг #зима #сніг #снігопад pic.twitter.com/8iZeN97LJh

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Тим часом, за даними Polskie Radio, у Польщі понад 280 тисяч домогосподарств залишилися без електропостачання через снігопад. Після нещодавнього сильного снігопаду найбільше пошкоджених ліній електропередач в Малопольському та Підкарпатському воєводствах.

Тільки у Малопольщі понад сто тисяч споживачів не мають доступу до електропостачання, повідомила прессекретарка компанії Tauron Dystrybucja Ева Ґронь.

«Сніг, що випав за ніч і за вчорашній вечір, спричинив пошкодження ліній електропередачі. Мокрий сніг залишався на деревах, у результаті цього ламалися гілки, які своєю чергою пошкодили стовпи та лінії електропередач», - зазначила вона.

У багатьох місцях ремонтні бригади мають труднощі з доступом до місця аварій через складні дорожні умови. Найскладніша ситуація в околицях Тарнова, Бохні та Нового Сонча.

На Підкарпатті знеструмлені понад 113 тисяч споживачів. Не працюють понад 2840 трансформаторних підстанцій, пошкоджено 115 ліній електропередач середньої напруги.

Доповнення

На захід України обрушилася негода, МВС та ДСНС повідомляють підтоплення на Закарпатті та Волині, на Львівщині місцева влада каже про снігопад, що залишив без світла десятки міст і сіл.