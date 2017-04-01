В Европе разыскивают несплатникив налогов

Представитель прокуратуры Кельна в пятницу, 31 марта, заявил о начале предварительного расследования в отношении клиентов банка, название которого не было названо в связи с тайной налогообложения.

В Reuters также сообщили, что одновременно прошла серия скоординированных обысков, поводом к которым стала получена информация о 55 000 подозрительных счетов в одном из швейцарских банков.

В тот же день представители швейцарского банка Credit Suisse сообщили, что "сотрудничают с властью", которая обратилась в офисы банка в Лондоне, Париже и Амстердаме.

Отмечают, что старт международной операции дало управления по борьбе с финансовыми преступлениями (FIOD) Нидерландов, первые обыски по делу об уклонении от налогов прошли в этой стране еще 30 марта. В деле десятки подозреваемых в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Два человека задержаны, конфискованные ценности на миллионные суммы, в том числе недвижимое имущество, драгоценности, картины, автомобили.