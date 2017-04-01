У Європі розшукують несплатників податків
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. У ФРН, Нідерландах, Великобританії, Франції, а також в Австралії розпочалася масштабна операція з пошуку податкових ухильників, передає УНН з посиланням на DW.
Представник прокуратури Кельна в п’ятницю, 31 березня, заявив про початок попереднього розслідування стосовно клієнтів банку, назву якого не було названо у зв’язку з таємницею оподаткування.
У Reuters також повідомили, що одночасно пройшла серія скоординованих обшуків, приводом до яких стала отримана інформація про 55 тисяч підозрілих рахунків в одному зі швейцарських банків.
У той же день представники швейцарського банку Credit Suisse повідомили, що “співпрацюють з владою”, яка звернулася в офіси банку в Лондоні, Парижі та Амстердамі.
Зазначають, що старт міжнародної операції дало управління по боротьбі з фінансовими злочинами (FIOD) Нідерландів, перші обшуки у справі про ухилення від податків пройшли в цій країні ще 30 березня. У справі десятки підозрюваних у відмиванні грошей та ухилянні від сплати податків. Двоє людей затримані, конфісковані цінності на мільйонні суми, серед них нерухоме майно, коштовності, картини, автомобілі.