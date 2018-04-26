В Европейской Бизнес Ассоциации удивлены, почему в борьбе с алкоголизмом рестораны "вынесли за скобки"

“С одной стороны мне понятно, почему документ стал законом. Идет процесс децентрализации, органы местного самоуправления получают больше прав и полномочий. С другой стороны, документ прямо противоречит действующему законодательству Украины о защите экономической конкуренции. Ведь теперь супермаркеты, если на то будет воля местной власти, могут лишиться права продавать алкоголь ночью. А рестораны и кафе имеют определенный иммунитет на такие ограничения в виде принятого закона. Я считаю это прямой дискриминацией”, — заявила эксперт.

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С принятием закона украинцы меньше пить не станут, убеждена эксперт.

“Не уменьшится и количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения. Подчеркну, мы не против борьбы за здоровый образ жизни. Но данным законом этих целей не достичь. Если бы органы местного самоуправления получили право вводить запрет на продажу алкоголя и в кафе включительно, тогда бы закон себя оправдал. А поскольку большинство розничных сетей вообще не торгуют ночью, возникает вопрос — с чем мы боремся?” - заметила Ю.Загарий.

Напомним, Президент Украины П.Порошенко подписал закон №3149, который наделяет местные органы власти правом ограничивать время торговли алкогольными напитками. Против этого законопроекта накануне высказались ряд экспертов, которые убеждены, что ограничения и запреты только провоцируют рост употребления нелегального спиртного.

Также отметим, что нелегальный рынок алкоголя в Украине достиг рекордных размеров. Об угрозе контрафактных спиртных напитков со стороны Украины заявили даже в ЕС.

Комментируя ситуацию, председатель совета директоров компании-производителя алкогольной продукции Beverage Trading Company Ольга Ивушкина отметила, что проблема контрафакта украинского алкоголя в ЕС может ударить по экспортным позициям легальных отечественных производителей спиртного.