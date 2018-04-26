У Європейській Бізнес Асоціації здивовані, чому в боротьбі з алкоголізмом ресторани "винесли за дужки"
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Президент України підписав закон, який надає місцевій владі право запроваджувати часові обмеження на продаж алкоголю. Однак відповідний документ дещо дискредитаційний, бо стосується виключно стаціонарних точок продажу – магазинів - і жодним чином не позначиться на торгівлі алкоголем у ресторанах та барах. Таку думку у коментарі УНН висловила координатор комітету з роздрібної торгівлі Європейської Бізнес Асоціації (ЄБА) Юлія Загарій.
"З однієї сторони мені зрозуміло, чому документ став законом. Йде процес децентралізації, органи місцевого самоврядування отримують більше прав і повноважень. З іншої сторони, документ прямо суперечить чинному законодавству України про захист економічної конкуренції. Адже тепер супермаркети, якщо на те буде воля місцевої влади, можуть позбутися права продавати алкоголь вночі. А ресторани і кафе мають певний імунітет на такі обмеження у вигляді прийнятого Закону. Я вважаю це прямою дискримінацією", - заявила експерт.
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Із прийняттям закону українці менше пити не стануть, переконана експерт.
"Не поменшає і кількість злочинів, скоєних у стані алкогольного сп'яніння. Підкреслю, ми не проти боротьби за здоровий спосіб життя. Але даним законом цих цілей не досягнути. Якби органи місцевого самоврядування отримали право вводити заборону на продаж алкоголю і в кафе включно, тоді б закон себе виправдав. А оскільки більшість роздрібних мереж взагалі не торгує вночі, виникає питання - із чим ми боремося?" - зауважила Ю.Загарій.
Нагадаємо, Президент України П.Порошенко підписав закон №3149, який наділяє місцеві органи влади правом обмежувати час торгівлі алкогольними напоями. Проти цього законопроекту напередодні висловилися низка експертів, які переконані, що обмеження і заборони тільки провокують зростання вживання нелегального спиртного.
Також відзначимо, що нелегальний ринок алкоголю в Україні досяг рекордних розмірів. Про загрозу контрафактних спиртних напоїв з боку України заявили навіть в ЄС.
Коментуючи ситуацію, голова ради директорів компанії-виробника алкогольної продукції Beverage Trading Company Ольга Івушкіна зазначила, що проблема контрафакту українського алкоголю в ЄС може вдарити по експортних позиціях легальних вітчизняних виробників спиртного.