В Европарламенте хотят углубить связи ЕС с Украиной, Грузией и Молдовой

Новый парламентский отчет призывает углубить сотрудничество стран с ЕС и найти новые пути поддержки стран на восточных границах союза. Отчет уже был поддержан Комитетом по вопросам внешних отношений, его обсуждение и голосование состоится во время ноябрьского пленарного заседания в Страсбурге.

"Основное внимание уделяется Украине, Грузии и Молдове, трем странам, которые в последнее время достигли значительного прогресса в сотрудничестве с ЕС", - говорится в сообщении.

Новый отчет предлагает создание целевого фонда для Украины, Грузии и Молдовы. Целевой фонд является инструментом развития быстрого и гибкого реагирования ЕС на кризисные и посткризисные ситуации. Он объединил бы ресурсы от государственных и частных доноров для инвестиций в проекты, направленные на улучшение социально-экономических структур.

Комитет также рекомендует увеличить поддержку экономических реформ и модернизации текущего партнерства как способ поощрения прогресса в реформах, связанных с ЕС, стран-партнеров. Это обновление могло бы обеспечить доступ к, например, таможенному или энергетическому союзу ЕС.

Предложение также подчеркивает необходимость поддерживать давление на Россию для урегулирования территориальных конфликтов, связанных с этими странами. Это особенно актуально сейчас, перед пересмотром санкций ЕС в отношении России в январе 2018 года.