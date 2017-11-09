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У Європарламенті хочуть поглибити зв'язки ЄС з Україною, Грузією та Молдовою

У Європарламенті хочуть поглибити зв'язки ЄС з Україною, Грузією та Молдовою

Київ • УНН

 • 9191 перегляди

КИЇВ. 9 листопада. УНН. Європейський парламент пропонує нові шляхи активізації відносин ЄС з Україною, Грузією та Молдовою напередодні саміту Східного партнерства 24 листопада у Брюсселі. Про це сказано у повідомленні на сайті Європарламенту, передає УНН.

Новий парламентський звіт закликає поглибити співпрацю країн з ЄС та знайти нові шляхи підтримки країн на східних кордонах союзу. Звіт вже був підтриманий Комітетом з питань зовнішніх відносин, його обговорення та голосування відбудеться під час листопадового пленарного засідання в Страсбурзі.

“Основна увага приділяється Україні, Грузії та Молдові, трьом країнам, які останнім часом досягли значного прогресу у співпраці з ЄС”, — зазначено в повідомленні.

Новий звіт пропонує створення цільового фонду для України, Грузії та Молдови. Цільовий фонд є інструментом розвитку швидкого і гнучкого реагування ЄС на кризові та посткризові ситуації. Він об’єднав би ресурси від державних та приватних донорів для інвестицій у проекти, спрямовані на поліпшення соціально-економічних структур.

Комітет також рекомендує збільшити підтримку економічних реформ та модернізацію поточного партнерства як спосіб заохочення прогресу у реформах, пов’язаних з ЄС, країн-партнерів. Це оновлення могло би забезпечити доступ до, наприклад, митного або енергетичного союзу ЄС.

Пропозиція також підкреслює необхідність підтримувати тиск на Росію для врегулювання територіальних конфліктів, пов’язаних з цими країнами. Це особливо актуально на даний момент, перед переглядом санкцій ЄС щодо Росії в січні 2018 року.

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