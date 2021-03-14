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В Еврокомиссии признали ошибки при заказах вакцин

В Еврокомиссии признали ошибки при заказах вакцин

Киев  •  УНН

 • 15137 просмотра

КИЕВ. 14 марта. УНН. Вице-председатель Еврокомиссии Франс Тиммерманс в интервью Tagesspiegel am Sonntag признал упущения в стратегии Европейского Союза по вакцинации от коронавируса, передает УНН.

Цитата:

"Это правда, что были допущены ошибки при заказе вакцин, как Брюсселем, так и странами - членами ЕС", - сказал Тиммерманс.

Детали

Подвести итоги, по его словам, можно будет лишь когда пандемия подойдет к концу.

"Я готов подвести итоги в конце пандемии. Тогда мы сможем увидеть, что мы сделали неправильно, а что - правильно", - сказал еврочиновник.

В нынешней же ситуации, самое важное - чтобы "вакцину получили во всей Европе", продолжил Тиммерманс.

Контекст

Еврокомиссия заказала в общей сложности не менее 1,4 миллиарда доз четырех различных вакцин от коронавируса, допущенных к использованию в ЕС. Однако Еврокомиссию начали критиковать за ситуацию с заказом вакцин. В некоторых европейских странах считают, что дозы вакцин были несправедливо распределены между членами ЕС.

В то же время, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен недавно заявила, что Европейская комиссия "устала быть козлом отпущения" за медленные темпы вакцинации от коронавируса, и возложила ответственность за сбои поставок вакцины на производителей.

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