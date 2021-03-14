В Еврокомиссии признали ошибки при заказах вакцин
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Вице-председатель Еврокомиссии Франс Тиммерманс в интервью Tagesspiegel am Sonntag признал упущения в стратегии Европейского Союза по вакцинации от коронавируса, передает УНН.
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"Это правда, что были допущены ошибки при заказе вакцин, как Брюсселем, так и странами - членами ЕС", - сказал Тиммерманс.
Детали
Подвести итоги, по его словам, можно будет лишь когда пандемия подойдет к концу.
"Я готов подвести итоги в конце пандемии. Тогда мы сможем увидеть, что мы сделали неправильно, а что - правильно", - сказал еврочиновник.
В нынешней же ситуации, самое важное - чтобы "вакцину получили во всей Европе", продолжил Тиммерманс.
Контекст
Еврокомиссия заказала в общей сложности не менее 1,4 миллиарда доз четырех различных вакцин от коронавируса, допущенных к использованию в ЕС. Однако Еврокомиссию начали критиковать за ситуацию с заказом вакцин. В некоторых европейских странах считают, что дозы вакцин были несправедливо распределены между членами ЕС.
В то же время, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен недавно заявила, что Европейская комиссия "устала быть козлом отпущения" за медленные темпы вакцинации от коронавируса, и возложила ответственность за сбои поставок вакцины на производителей.