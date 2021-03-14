У Єврокомісії визнали помилки при замовленнях вакцин
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Віце-президент Єврокомісії Франс Тіммерманс в інтерв'ю Tagesspiegel am Sonntag визнав упущення в стратегії Європейського Союзу з вакцинації від коронавірусу, передає УНН.
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"Це правда, що були допущені помилки при замовленні вакцин, як Брюсселем, так і країнами - членами ЄС", - сказав Тіммерманс.
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Підбити підсумки, за його словами, можна буде лише тоді, коли пандемія підійде до кінця.
"Я готовий підбити підсумки в кінці пандемії. Тоді ми зможемо побачити, що ми зробили неправильно, а що - правильно", - сказав єврочиновник.
У нинішній же ситуації, найважливіше - щоб "вакцину отримали у всій Європі", продовжив Тіммерманс.
Контекст
Єврокомісія замовила в цілому не менше 1,4 мільярда доз чотирьох різних вакцин від коронавірусу, допущених до використання в ЄС. Однак Єврокомісію почали критикувати за ситуацію із замовленням вакцин. У деяких європейських країнах вважають, що дози вакцин були несправедливо розподілені між членами ЄС.
Водночас голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн недавно заявила, що Європейська комісія "втомилася бути цапом-відбувайлом" через повільні темпи вакцинації від коронавірусу, і поклала відповідальність за збої поставок вакцини на виробників.