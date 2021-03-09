В ЕС возложили ответственность за сбои поставок вакцины на производителей
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. Европейская комиссия (ЕК) "устала быть козлом отпущения" за медленные темпы вакцинации от коронавируса, заявила ее председатель Урсула фон дер Ляйен, передает Bloomberg, передает УНН.
Что известно
Она раскритиковала компании, производящие вакцину, в частности, AstraZeneca за того, что та, по ее словам, сохраняла дозы препарата, когда начала производить его в Европе.
Фон дер Ляен подчеркнула, что пока компания не объяснит, почему в Европу не поступает вакцина, в Еврокомиссии будут видеть проблему в поставках препарата за пределы ЕС.
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“Я думаю, что ответственность за организацию поставок лежит на компании”, — заключила председатель ЕК.
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Детали
Bloomberg сообщает, что AstraZeneca отправила в ЕС около 10,7 млн доз вакцины, тогда как к концу марта она взяла на себя обязательство поставить 40 млн доз.
Что предшествовало
Перебои с поставками вакцины начались в Европе в январе. Еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидес заявляла, что AstraZeneca не сможет поставить обсужденный объем вакцины в ЕС в первом квартале 2021 года и вынуждена будет урезать его вдвое.
В конце февраля стало известно, что поставки во втором квартале также сокращаются: будет поставлен меньше половины от того, что планировалось по договору (180 млн доз).
Глава компании Паскаль Сорио объяснял, связанных с производством основного компонента вакцины возникли сложности, но уверял, что в AstraZeneca работают над решением проблемы.
По данным трекера Bloomberg. в Европе сделали 9,35 прививки на 100 человек. Для сравнения, в США сделали 27,74 инъекций, в Великобритании — 35,21.
В результате такие “вялые” темпы вакцинации вызвали беспокойство у инвесторов, которые допускают, что это может отсрочить восстановление экономики Евросоюза и восстановления работы бизнеса, сообщало агентство. Европейские фонды третью неделю фиксируют отток капитала, уточняет издание.