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В ЄС поклали відповідальність за збої постачання вакцини на виробників

В ЄС поклали відповідальність за збої постачання вакцини на виробників

Київ • УНН

 • 14939 перегляди

КИЇВ. 9 березня. УНН. Європейська комісія (ЄК) "втомилася бути цапом-відбувайлом" через повільні темпи вакцинації від коронавірусу, заявила її голова Урсула фон дер Ляєн, передає Bloomberg, інформує УНН.

Що відомо

Вона розкритикувала компанії, що виробляють вакцину, зокрема, AstraZeneca через те, що та, за її словами, не зберігала дози препарату, коли почала виробляти його в Європі.

Фон дер Ляєн підкреслила, що поки компанія не пояснить, чому в Європу не надходить вакцина, в Єврокомісії будуть бачити проблему в поставках препарату за межі ЄС.

Цитата

“Я думаю, що відповідальність за організацію поставок лежить на компанії”, — уклала голова ЄК.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Єврокомісія представить проект створення паспортів вакцинації у ЄС 17 березня

Деталі

Bloomberg повідомляє, що AstraZeneca відправила в ЄС близько 10,7 млн ​​доз вакцини, тоді як до кінця березня вона взяла на себе зобов’язання поставити 40 млн доз.

Що передувало

Перебої з поставками вакцини почалися в Європі в січні. Єврокомісар з охорони здоров’я Стелла Кіріакідес заявляла, що AstraZeneca не зможе поставити обговорений обсяг вакцини в ЄС в першому кварталі 2021 року і змушена буде урізати його вдвічі.

В кінці лютого стало відомо, що поставки в другому кварталі також скорочуються: буде поставлено менше половини від того, що планувалося за договором (180 млн доз).

Глава компанії Паскаль Соріо пояснював, що з виробництвом основного компонента вакцини виникли складності, але запевняв, що в AstraZeneca працюють над вирішенням проблеми.

За даними трекера Bloomberg. в Європі зробили 9,35 щеплення на 100 чоловік. Для порівняння, в США зробили 27,74 ін’єкцій, у Великій Британії — 35,21.

В результаті такі “мляві” темпи вакцинації викликали занепокоєння в інвесторів, які допускають, що це може відстрочити відновлення економіки Євросоюзу і відновлення роботи бізнесу, повідомляло агентство. Європейські фонди третій тиждень фіксують відтік капіталу, уточнює видання.

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