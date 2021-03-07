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Помилки при вакцинації загрожують ЄС втратою 100 млрд євро і скасуванням туристичного сезону - Bloomberg

Помилки при вакцинації загрожують ЄС втратою 100 млрд євро і скасуванням туристичного сезону - Bloomberg

Київ • УНН

 • 25388 перегляди

КИЇВ. 8 березня. УНН. Помилки при вакцинації в ЄС у першому кварталі 2021 року загрожують Євросоюзу втратою близько 100 млрд євро інвестицій і ставлять під загрозу другий туристичний сезон поспіль. Про це повідомило в неділю агентство Bloomberg, передає УНН.

Що відомо

Як пише агентство, провали вакцинації в ЄС викликають стурбованість у найбільших світових інвесторів, які бачать, що повільні темпи відновлення роботи бізнесу (сфера обслуговування і туризму в більшості країн ЄС залишається в значній мірі закрита через карантинні заходи) загрожують підірвати відновлення економічного зростання. Затримка відкриття бізнесу на один або два місяці загрожує економіці ЄС втратою від 50 млрд до 100 млрд євро втраченого прибутку, вказує Bloomberg.

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Європейські інвестиційні фонди вже три тижні поспіль фіксують відтік капіталів, тоді як Bank of America і фонд BlackRock Investment попередили, що тривале зростання захворюваності коронавірусом в Європі може порушити довгострокові стратегії інвесторів, підкреслює агентство.

Деталі

Агентство посилається на свою статистику — Bloomberg’s Coronavirus Vaccine Tracker — згідно з якою, в ЄС на даний момент використали 8 доз вакцини на 100 чоловік свого населення. За цими даними Євросоюз далеко відстає за темпами вакцинації від США (33 дози) і Великої Британії (25 доз). Причиною цього агентство називає політичні розбіжності, збої поставок, бюрократичну тяганину і недовіру суспільства.

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Агентство вважає, що у ЄС є шанси вакцинувати 75% свого дорослого населення до кінця літа, що відповідає останній версії стратегії вакцинації Єврокомісії, однак це вже може бути запізно, оскільки означатиме втрату критично важливих літніх місяців. У підсумку ЄС може втратити другий туристичний сезон поспіль.

Контекст

За даними Єврокомісії, в першому кварталі 27 країн ЄС розраховують отримати за контрактами на передзамовлення вакцин, підписаних в Брюсселі лише близько третини від розрахункової кількості доз — 106 млн. Єврокомісія розраховує, що поставки стабілізуються і вийдуть на розрахунковий рівень в 300 млн доз у другому кварталі, тоді як в третьому кварталі ЄК сподівається, що ЄС отримає близько 900 млн доз, що буде можливо, якщо на ринок Євросоюзу будуть виведені нові західні вакцини, зокрема від компанії Johnson & Johnson, з якої Єврокомісія також в минулому році підписала контракт на попереднє замовлення вакцини.

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