Ошибки при вакцинации угрожают ЕС потерей 100 млрд евро и отменой туристического сезона - Bloomberg
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. Ошибки при вакцинации в ЕС в первом квартале 2021 года угрожают Евросоюзу потерей около 100 млрд евро инвестиций и ставят под угрозу второй туристический сезон подряд. Об этом сообщил в воскресенье агентство Bloomberg, передает УНН.
Что известно
Как пишет агентство, провалы вакцинации в ЕС вызывают обеспокоенность у крупнейших мировых инвесторов, которые видят, что медленные темпы восстановления работы бизнеса (сфера обслуживания и туризма в большинстве стран ЕС остается в значительной степени закрыта из-за карантинных мер) угрожают подорвать восстановление экономического роста. Задержка открытия бизнеса на один или два месяца угрожает экономике ЕС потерей от 50 млрд до 100 млрд евро упущенной прибыли, указывает Bloomberg.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Паспорта вакцинации в ЕС появятся через несколько месяцев — Bloomberg
Европейские инвестиционные фонды уже три недели подряд фиксируют отток капиталов, тогда как Bank of America и фонд BlackRock Investment предупредили, что продолжающийся рост заболеваемости коронавируса в Европе может нарушить долгосрочные стратегии инвесторов, подчеркивает агентство.
Детали
Агентство ссылается на свою статистику — Bloomberg’s Coronavirus Vaccine Tracker — согласно которой в ЕС на данный момент использовали 8 доз вакцины на 100 человек своего населения. По этим данным Евросоюз далеко отстает по темпам вакцинации от США (33 дозы) и Великобритании (25 доз). Причиной этого агентство называет политические разногласия, сбои поставок, бюрократические проволочки и недоверие общества.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В ЕС требуют немедленно начать работу над паспортами вакцинации
Агентство считает, что у ЕС есть шансы вакцинировать 75% своего взрослого населения до конца лета, что соответствует последней версии стратегии вакцинации Еврокомиссии, однако это уже может быть поздно, поскольку будет означать потерю критически важных летних месяцев. В итоге ЕС может отмениться второй туристический сезон подряд.
Контекст
По данным Еврокомиссии, в первом квартале 27 стран ЕС рассчитывают получить по контрактам на предзаказ вакцин, подписанных в Брюсселе лишь около трети от расчетного количества доз — 106 млн. Еврокомиссия рассчитывает, что поставки стабилизируются и выйдут на расчетный уровень в 300 млн доз во втором квартале, тогда как в третьем квартале ЕК надеется, что ЕС получит около 900 млн доз будет возможно, если на рынок Евросоюза будут выведены новые западные вакцины, в частности от компании Johnson & Johnson, с которой Еврокомиссия также в прошлом году подписала контракт на предварительный заказ вакцины.