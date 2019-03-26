В ЕС призвали палестинцев прекратить в секторе Газа ракетные обстрелы и провокации
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. Европейский союз призвал палестинцев в секторе Газа немедленно прекратить ракетные обстрелы, насильственные действия и провокации. Об этом говорится в заявлении представительницы внешнеполитической службы ЕС Майи Косьянчич, опубликованном в понедельник, сообщает УНН.
“Ракетные обстрелы из сектора Газа и любые другие насильственные действия или провокации со стороны палестинских боевиков в секторе Газа должны немедленно прекратиться. Европейский союз вновь заявляет о своей фундаментальной приверженности безопасности Израиля”, — отмечено в заявлении.
Европейский союз также призвал к деэскалации ситуации и максимальной сдержанности, “чтобы восстановить спокойствие и защитить жизни израильских и палестинских мирных граждан”. “ЕС подтверждает полную поддержку усилий Египта и ООН по уменьшению напряженности и улучшению ситуации для жителей сектора Газа”, — указано в тексте.
Как сообщал УНН, палестинские радикалы из сектора Газа выпустили в понедельник вечером ракету по южным районам Израиля.