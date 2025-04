ЗС Ізраїлю зафіксували запуск ракети по півдню країни з сектора Гази, опубліковано відео

“Після спрацьовування сирен повітряної тривоги в регіональній раді Ешколь (на півдні Ізраїлю неподалік сектора Гази) повідомляємо, що був ідентифікований запуск ракети з сектора Гази по території Ізраїлю”, — йдеться в поширеному військовими комюніке.

Армійська прес-служба зазначила раніше в понеділок в публікації в своєму офіційному англомовному Twitter, що “агресія ХАМАС триває, ХАМАС запускає ракети по цивільному населенню розташованих поблизу сектора Гази ізраїльських населених пунктів”. До цього армія Ізраїлю інформувала, що почала наносити удари по цілям ХАМАС по всій території сектора Гази у відповідь на ракетний обстріл центральної частини єврейської держави, в результаті якого в понеділок вранці поранення отримали семеро ізраїльтян, включаючи дітей.

WATCH: The skies of southern Israel tonight. Dozens of rockets are being fired by #Hamas at Israeli civilians. pic.twitter.com/bnbBFfff77

— Israel Defense Forces (@IDF) 25 березня 2019 р.

Нагадуємо, ізраїльська авіація завдала в понеділок ракетного удару по офісу глави політбюро руху ХАМАС Ісмаїла Ханії в Газі.