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ВС Израиля зафиксировали запуск ракеты по югу страны из сектора Газы, опубликовано видео

Киев • УНН

 • 8370 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. Палестинские радикалы из сектора Газа выпустили в понедельник вечером ракету по южным районам Израиля. Об этом сообщила армейская пресс-служба, передает УНН.

ВС Израиля зафиксировали запуск ракеты по югу страны из сектора Газы, опубликовано видео

“После срабатывания сирен воздушной тревоги в региональном совете Эшколь (на юге Израиля близ сектора Газа) сообщаем, что был идентифицирован запуск ракеты из сектора Газа по территории Израиля” , - говорится в распространенном военными коммюнике.

Армейская пресс-служба отметила ранее в понедельник в публикации в своем официальном англоязычном Twitter, что “агрессия ХАМАС продолжается, ХАМАС запускает ракеты по гражданскому населению расположенных близ сектора Газа израильских населенных пунктов”. До этого армия Израиля информировала, что начала наносить удары по целям ХАМАС по всей территории сектора Газа в ответ на ракетный обстрел центральной части еврейского государства, в результате которого в понедельник утром ранения получили семеро израильтян, включая детей.

WATCH: The skies of southern Israel tonight. Dozens of rockets are being fired by #Hamas at Israeli civilians. pic.twitter.com/bnbBFfff77

— Israel Defense Forces (@IDF) 25 марта 2019

Напоминаем, израильская авиация нанесла в понедельник ракетный удар по офису главы политбюро движения ХАМАС Исмаила Хании в Газе.

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