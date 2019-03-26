У ЄС закликали палестинців припинити у секторі Гази ракетні обстріли та провокації
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Європейський союз закликав палестинців в секторі Гази негайно припинити ракетні обстріли, насильницькі дії і провокації. Про це йдеться в заяві представниці зовнішньополітичної служби ЄС Майї Косьянчіч, опублікованій в понеділок, повідомляє УНН.
“Ракетні обстріли із сектора Гази і будь-які інші насильницькі дії або провокації з боку палестинських бойовиків в секторі Газа повинні негайно припинитися. Європейський союз знову заявляє про свою фундаментальної прихильність безпеці Ізраїлю”, — зазначено в заяві.
Європейський союз також закликав до деескалації ситуації і максимальної стриманості, “щоб відновити спокій і захистити життя ізраїльських і палестинських мирних громадян”. “ЄС підтверджує повну підтримку зусиль Єгипту і ООН з зменшення напруженості і поліпшення ситуації для жителів сектора Гази”, — зазначено в тексті.
Як повідомляв УНН, палестинські радикали з сектора Гази випустили в понеділок увечері ракету по південних районах Ізраїлю.