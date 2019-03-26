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У ЄС закликали палестинців припинити у секторі Гази ракетні обстріли та провокації

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 березня. УНН. Європейський союз закликав палестинців в секторі Гази негайно припинити ракетні обстріли, насильницькі дії і провокації. Про це йдеться в заяві представниці зовнішньополітичної служби ЄС Майї Косьянчіч, опублікованій в понеділок, повідомляє УНН.

У ЄС закликали палестинців припинити у секторі Гази ракетні обстріли та провокації

“Ракетні обстріли із сектора Гази і будь-які інші насильницькі дії або провокації з боку палестинських бойовиків в секторі Газа повинні негайно припинитися. Європейський союз знову заявляє про свою фундаментальної прихильність безпеці Ізраїлю”, — зазначено в заяві.

Європейський союз також закликав до деескалації ситуації і максимальної стриманості, “щоб відновити спокій і захистити життя ізраїльських і палестинських мирних громадян”. “ЄС підтверджує повну підтримку зусиль Єгипту і ООН з зменшення напруженості і поліпшення ситуації для жителів сектора Гази”, — зазначено в тексті.

Як повідомляв УНН, палестинські радикали з сектора Гази випустили в понеділок увечері ракету по південних районах Ізраїлю.

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