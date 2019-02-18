В ЕС уже есть политический консенсус относительно новых санкций против России

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 58890 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 79191 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 129772 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 129847 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 129503 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 124942 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 160465 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117814 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141417 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145271 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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В ЕС уже есть политический консенсус относительно новых санкций против России

В ЕС уже есть политический консенсус относительно новых санкций против России

Киев  •  УНН

 • 18239 просмотра

КИЕВ. 18 февраля. УНН. В Евросоюзе есть политический консенсус относительно персональных санкций против Российской Федерации. Об этом заявила высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини во время брифинга в Брюсселе после встречи на уровне министров иностранных дел ЕС, передает корреспондент УНН.

"Существует политический консенсус относительно дальнейших мер, которые будут приняты - персональных санкций. Я верю, что формальное принятие правового акта будет завершено в ближайшие дни. Я не буду вдаваться в детали относительно этого по понятным причинам, но консенсус уже есть", - сказала она.

Напомним, 18 февраля Евросоюз согласовал "азовский пакет санкций".

Как сообщал УНН, ранее дипломаты ЕС согласовали санкции в отношении группы лиц, связанных с задержанием россиянами 24-х украинских моряков в районе Керченского пролива.

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