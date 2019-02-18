В ЕС уже есть политический консенсус относительно новых санкций против России
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. В Евросоюзе есть политический консенсус относительно персональных санкций против Российской Федерации. Об этом заявила высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини во время брифинга в Брюсселе после встречи на уровне министров иностранных дел ЕС, передает корреспондент УНН.
"Существует политический консенсус относительно дальнейших мер, которые будут приняты - персональных санкций. Я верю, что формальное принятие правового акта будет завершено в ближайшие дни. Я не буду вдаваться в детали относительно этого по понятным причинам, но консенсус уже есть", - сказала она.
Напомним, 18 февраля Евросоюз согласовал "азовский пакет санкций".
Как сообщал УНН, ранее дипломаты ЕС согласовали санкции в отношении группы лиц, связанных с задержанием россиянами 24-х украинских моряков в районе Керченского пролива.