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У ЄС вже є політичний консенсус щодо нових санкцій проти Росії

У ЄС вже є політичний консенсус щодо нових санкцій проти Росії

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 лютого. УНН. В Євросоюзі є політичний консенсус щодо персональних санкцій проти Російської Федерації. Про це заявила високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федеріка Могеріні під час брифінгу у Брюсселі після зустрічі на рівні міністрів закордонних справ ЄС, передає кореспондент УНН.

"Існує політичний консенсус щодо подальших заходів, які будуть прийняті – персональних санкцій. Я вірю, що формальне ухвалення правового акта буде завершено в найближчі дні. Я не буду вдаватись у деталі щодо цього зі зрозумілих причин, але консенсус вже є", - сказала вона.

Нагадаємо, 18 лютого Євросоюз узгодив "азовський пакет санкцій".

Як повідомляв УНН, раніше дипломати ЄС погодили санкції щодо групи осіб, пов'язаних із затриманням росіянами 24-х українських моряків у районі Керченської протоки.

Українські Національні Новини

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