У ЄС вже є політичний консенсус щодо нових санкцій проти Росії

"Існує політичний консенсус щодо подальших заходів, які будуть прийняті – персональних санкцій. Я вірю, що формальне ухвалення правового акта буде завершено в найближчі дні. Я не буду вдаватись у деталі щодо цього зі зрозумілих причин, але консенсус вже є", - сказала вона.

Нагадаємо, 18 лютого Євросоюз узгодив "азовський пакет санкцій".

Як повідомляв УНН, раніше дипломати ЄС погодили санкції щодо групи осіб, пов'язаних із затриманням росіянами 24-х українських моряків у районі Керченської протоки.



