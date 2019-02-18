У ЄС вже є політичний консенсус щодо нових санкцій проти Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 18 лютого. УНН. В Євросоюзі є політичний консенсус щодо персональних санкцій проти Російської Федерації. Про це заявила високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федеріка Могеріні під час брифінгу у Брюсселі після зустрічі на рівні міністрів закордонних справ ЄС, передає кореспондент УНН.
"Існує політичний консенсус щодо подальших заходів, які будуть прийняті – персональних санкцій. Я вірю, що формальне ухвалення правового акта буде завершено в найближчі дні. Я не буду вдаватись у деталі щодо цього зі зрозумілих причин, але консенсус вже є", - сказала вона.
Нагадаємо, 18 лютого Євросоюз узгодив "азовський пакет санкцій".
Як повідомляв УНН, раніше дипломати ЄС погодили санкції щодо групи осіб, пов'язаних із затриманням росіянами 24-х українських моряків у районі Керченської протоки.