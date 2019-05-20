В ЕС указали Украине на продолжение реформ в контексте сотрудничества с МВФ

"Что бы ни случилось, вы должны знать, что ЕС - это партнер и друг Украины. Под вашим руководством правительство провело много реформ, которые очевидны для нас. Наши торговые отношения на самом деле растут. Важно, чтобы Украина продолжала реформы - в контексте Соглашения об ассоциации с ЕС, в контексте программ сотрудничества с МВФ. Я хочу заверить: поддержка и партнерстве с Украиной - это неизменный путь", - сказала Сесилия Мальмстрем.

Глава правительства отметил, что у нас большая и важная повестка дня для работы.

"Наши отношения развиваются хорошо, но нам нужно ускоряться. Мы обеспечили макрофинансовую стабильность, и это говорит о том, что вопросы взаимной торговли имеют для нас огромное значение. Я рад встрече и рад тому, что мы идем общим путем", - добавил Премьер.

В правительстве отметили, что ЕС является торговым партнером номер один для Украины. Доля ЕС в общем экспорте товаров из Украины превышает 42%. Сейчас стороны обсуждают возможности расширения торговых отношений и внесения соответствующих изменений в Соглашение об ассоциации и Соглашение о свободной торговле, которые будут взаимовыгодными и для Украины, и для Евросоюза.

Напомним, миссия МВФ прибудет в Киев во вторник, 21 мая.