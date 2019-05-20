У ЄС вказали Україні на продовження реформ у контексті співпраці з МВФ

"Що б не трапилося, ви маєте знати, що ЄС – це партнер та друг України. Під вашим керівництвом уряд провів багато реформ, які очевидні для нас. Наші торгові відносини насправді зростають. Важливо, аби Україна продовжувала реформи – в контексті Угоди про асоціацію з ЄС, в контексті програм співпраці з МВФ. Я хочу запевнити: підтримка і партнерство з Україною – це незмінний шлях", – сказала Сесілія Мальмстрьом.

Очільник уряду зазначив, що у нас великий і важливий порядок денний роботи.

"Наші відносини розвиваються добре, але нам потрібно прискорюватися. Ми забезпечили макрофінансову стабільність, і це говорить про те, що питання взаємної торгівлі має для нас величезне значення. Я радий зустрічі і радий тому, що ми йдемо спільним шляхом", – додав Прем’єр.

В уряді вказали, що ЄС є торговим партнером номер один для України. Частка ЄС у загальному експорті товарів з України перевищує 42%. Наразі сторони обговорюють можливості розширення торгових відносин і внесення відповідних змін до Угоди про асоціацію та Угоди про вільну торгівлю, які будуть взаємовигідні і Україні, і Євросоюзу.

Нагадаємо, місія МВФ прибуде до Києва у вівторок, 21 травня.