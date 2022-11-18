В ЕС стоимость газа падает в связи с потеплением - Bloomberg
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. В странах Европейского Союза комфортная температура воздуха откладывает начало отопительного сезона в регионе и положительно влияет на стоимость "голубого топлива". Цены на газ благодаря теплой погоде снижаются. Об этом сообщает Bloomberg, информирует УНН.
Детали
Издание пишет, что трейдеры внимательно следят за погодными тенденциями, поскольку европейские газовые хранилища почти заполнены, что должно служить буфером на зиму. Умеренные температуры и мощные потоки сжиженного природного газа снизили обеспокоенность поставками в последние недели, но запасы могут быстро иссякнуть, если внезапное похолодание повысит спрос, пишет издание.
По словам аналитиков, Европа сможет пережить свою первую зиму с ограниченными российскими поставками – если будет относительно теплая погода.
Однако нестабильность остается, и цены на газ все еще более чем в три раза превышают средние показатели за последние пять лет. Эксперты и власти продолжают призывать население к энергосбережению.
Цитата
"Мы находимся в лучшей ситуации, но это не значит, что мы должны расслабляться", - подчеркнула главный исполнительный директор Engie SA Кэтрин МакГрегор.
Тем временем Европейский Союз продолжает переговоры о том, как ограничить скачки цен на газ перед встречей министров энергетики на следующей неделе.
Дополнение
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак готов объявить о крупном газовом соглашении с США, чтобы ослабить энергетический кризис.