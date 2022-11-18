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У ЄС вартість газу падає у зв'язку з потеплінням - Bloomberg

У ЄС вартість газу падає у зв'язку з потеплінням - Bloomberg

Київ • УНН

 • 337268 перегляди

КИЇВ. 18 листопада. УНН. У країнах Європейського Союзу комфортна температура повітря відтерміновує початок опалювального сезону в регіоні та позитивно впливає на вартість "блакитного палива". Ціни на природний газ завдяки теплій погоді знижуються. Про це повідомляє Bloomberg, інформує УНН.

Деталі

Видання пише, що трейдери уважно стежать за погодними тенденціями, оскільки європейські газові сховища майже заповнені, що повинно слугувати буфером на зиму. Помірні температури та потужні потоки скрапленого природного газу зменшили занепокоєння щодо постачання в останні тижні, але запаси можуть швидко вичерпатися, якщо раптове похолодання підвищить попит, пише видання.

За словами аналітиків, Європа зможе пережити свою першу зиму з обмеженими російськими поставками - якщо буде відносно тепла погода.

Однак нестабільність залишається, і ціни на газ все ще більш ніж у три рази перевищують середні показники за останні п'ять років. Експерти та влада продовжують закликати населення до енергозбереження.

Цитата

"Ми перебуваємо в кращій ситуації, але це не означає, що ми повинні розслаблятися", - наголосила головний виконавчий директор Engie SA Кетрін Макгрегор.

Тим часом Європейський Союз продовжує переговори про те, як обмежити стрибки цін на газ перед зустріччю міністрів енергетики наступного тижня.

Доповнення

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак готовий оголосити про велику газову угоду з США, щоб послабити енергетичну кризу.

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