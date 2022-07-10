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В ЕС провели параллели между войной в Украине и геноцидом в Сребренице

В ЕС провели параллели между войной в Украине и геноцидом в Сребренице

Киев • УНН

 • 202814 просмотра

КИЕВ. 10 июля. УНН. Развязанная россией война в Украине напоминает резню в Сребренице. Об этом говорится в совместном заявлении Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля и еврокомиссара по вопросам соседства и расширения Оливера Вархейи, пишет УНН.

Цитата

«Вот уже 27-й год мы чтим память всех жертв геноцида в Сребренице и всех тех, кто до сих пор числится пропавшими без вести. Мы скорбим вместе с их родственниками и друзьями, пережившими геноцид. Однако и сегодня мы не можем считать мир само собой разумеющимся. Необоснованная и неспровоцированная агрессия россии против Украины вернула жестокую войну на наш континент. Массовые убийства и военные преступления, которые мы видим в Украине, вызывают яркие воспоминания о войне на Западных Балканах в 1990-х годах», - сказано в совместном заявлении.

Детали

Европейские чиновники подчеркивают, что сегодня, как никогда ранее, необходимо помнить о геноциде в Сребренице, как о части общей европейской истории.

«Мы видим, как безопасность и стабильность Европы и международный порядок, основанный на правилах, глубоко пошатнулись, и это напоминает нам о необходимости встать на защиту мира, человеческого достоинства и универсальных ценностей. Европа не забыла о том, что произошло в Сребренице, и о нашей собственной ответственности за то, что мы не смогли предотвратить и остановить геноцид», - отмечают авторы заявления.

По их словам, в Европе нет места отрицанию геноцида, ревизионизму и прославлению военных преступников.

Напомним

Ранее на этой неделе тысячи людей присоединились к маршу в пятницу в Боснии в память о резне в Сребренице в 1995 году, единственном признанном в Европе геноциде со времен Второй мировой войны.i

Добавим

Резня была объявлена геноцидом международными и национальными судами, но сербские лидеры в Боснии и соседней Сербии продолжают преуменьшать или даже отрицать это, несмотря на неопровержимые доказательства произошедшего.

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