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У ЄС провели паралелі між війною в Україні та геноцидом у Сребрениці

У ЄС провели паралелі між війною в Україні та геноцидом у Сребрениці

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 липня. УНН. Розв'язана росією війна в Україні нагадує різанину в Сребрениці. Про це йдеться у спільній заяві Верховного представника ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозепа Борреля та єврокомісара з питань сусідства та розширення Олівера Варгеї, пише УНН.

Цитата

«Ось уже 27-й рік ми шануємо пам'ять усіх жертв геноциду в Сребрениці та всіх тих, хто досі вважається зниклими безвісти. Ми сумуємо разом із їхніми родичами та друзями, які пережили геноцид. Однак і сьогодні ми не можемо вважати мир само собою зрозумілим. Необґрунтована та неспровокована агресія росії проти України повернула жорстоку війну на наш континент. Масові вбивства та військові злочини, які ми бачимо в Україні, викликають яскраві спогади про війну на Західних Балканах у 1990-х роках», - сказано у спільній заяві.

Деталі

Європейські чиновники наголошують, що сьогодні, як ніколи раніше, необхідно пам'ятати про геноцид у Сребрениці, як про частину спільної європейської історії.

«Ми бачимо, як безпека та стабільність Європи та міжнародний порядок, заснований на правилах, глибоко похитнулися, і це нагадує нам про необхідність стати на захист миру, людської гідності та універсальних цінностей. Європа не забула про те, що сталося в Сребрениці, і про нашу власну відповідальність за те, що ми не змогли запобігти і зупинити геноцид», - зазначають автори заяви.

За їхніми словами, у Європі немає місця заперечення геноциду, ревізіонізму та прославлення військових злочинців.

Нагадаємо

Раніше цього тижня тисячі людей приєдналися до маршу у п'ятницю в Боснії на згадку про різанину у Сребрениці у 1995 році, єдиному визнаному в Європі геноциді з часів Другої світової війни.

Додамо

Різанина була оголошена геноцидом міжнародними та національними судами, але сербські лідери в Боснії та сусідній Сербії продовжують применшувати або навіть заперечувати це, незважаючи на незаперечні докази того, що сталося.

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