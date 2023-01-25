В ЕС согласовали продление всех экономических санкций против рф - СМИ

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"Послы ЕС официально дали зеленый свет на продление всех экономических санкций в отношении россии еще на шесть месяцев", - сообщил Йозвяк.

Дополнение

В июле и сентябре 2014 года ЕС ввел экономические санкции, направленные против отдельных секторов экономики рф.

Экономические санкции с тех пор продлевались. Сейчас экономические санкции продлены до 31 января 2023 года.

Эти санкции направлены против финансового, торгового, энергетического, транспортного, технологического и оборонного секторов.