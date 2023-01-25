В ЕС согласовали продление всех экономических санкций против рф - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. Послы ЕС дали зеленый свет на продление еще на полгода всех экономических санкций против россии за ее действия в отношении Украины, сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в Twitter, пишет УНН.
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"Послы ЕС официально дали зеленый свет на продление всех экономических санкций в отношении россии еще на шесть месяцев", - сообщил Йозвяк.
Дополнение
В июле и сентябре 2014 года ЕС ввел экономические санкции, направленные против отдельных секторов экономики рф.
Экономические санкции с тех пор продлевались. Сейчас экономические санкции продлены до 31 января 2023 года.
Эти санкции направлены против финансового, торгового, энергетического, транспортного, технологического и оборонного секторов.