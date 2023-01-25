У ЄС погодили продовження всіх економічних санкцій проти рф - ЗМІ

Цитата

"Посли ЄС офіційно дали зелене світло на продовження всіх економічних санкцій щодо росії ще на шість місяців", - повідомив Йозвяк.

Доповнення

У липні та вересні 2014 року ЄС запровадив економічні санкції, спрямовані проти окремих секторів економіки рф.

Економічні санкції відтоді продовжували. Наразі економічні санкції продовжено до 31 січня 2023 року.

Ці санкції спрямовані проти фінансового, торговельного, енергетичного, транспортного, технологічного та оборонного секторів.